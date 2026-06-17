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Сеть АЗС в Иркутской области запретила отпуск топлива в канистры

Источник:
Sibnet.ru
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Канистры
Фото: © Public Domain Pictures

Сеть автозаправочных станций «Крайснефть» из Иркутской области ввела временный запрет на отпуск топлива в канистры и предупредила о возможных перебоях с поставками отдельных видов топлива.

«Меры вводятся поскольку мы обязаны обеспечить бесперебойную поставку топлива для социальных учреждений и общественного транспорта по ранее заключенным контрактам», — говорится в сообщении компании в соцсети «ВКонтакте».

Решение принято в связи с ограничением продаж топлива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже.

«Крайснефть» управляет 41 АЗС, расположенными на ключевых транспортных и туристических маршрутах Иркутской области, включая направления к озеру Байкал.

В регионах Сибири АЗС «Элке авто» в Томской области приостановила продажу топлива. В Кузбассе АЗС «Форус» ввела лимит на отпуск топлива — не более 20 литров в одни руки. В Красноярском крае вблизи населенного пункта Назарово сеть АЗС «Татнефть» ограничила отпуск АИ-95 — не более 30 литров в одни руки.

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