Британская армия отложила принятие на вооружение нового основного боевого танка Challenger 3, создание которого обошлось в один миллиард фунтов, из-за проблем с приводом поворота башни, пишет The Telegraph UK со ссылкой на источники.

«Британская армия столкнулась с задержками в поставках новых танков, предназначенных для завоевания превосходства над силами президента России Владимира Путина», — рассказали источники, отметив, что срыв программы помешал планам премьера Кира Стармера по перевооружению страны.

По словам собеседников издания, руководители проекта по модернизации танка Challenger 3 стоимостью один миллиард фунтов стерлингов поставили под сомнение планы по вводу техники в строй в следующем году. В ходе испытаний были выявлены дефекты в приводе поворота башни.

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Challenger 3 представляет собой ключевой элемент плана модернизации Вооруженных сил. Командование называет его самым боеспособным танком для войск на поле боя и ключевым фактором сдерживания российской угрозы.

Источники в отрасли заявили, что задержка может продлить программу на целых два года, что грозит очередным провалом в сфере закупок. Это стало еще одним ударом по репутации Министерства обороны Британии.



Британское военное ведомство ранее подверглось жесткой критике из-за провального проекта боевой бронированной машины Ajax. На нее потратили 6 миллиардов фунтов стерлингов, но высказали к качеству машины множество нареканий.