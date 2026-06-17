Правила оказания платной медицинской помощи изменятся в России

Правила оказания медпомощи на платной основе поменяются с 1 сентября, в частности, появится возможность дистанционно заключать договор об оказании медуслуг, говорится в документах Минздрава.

Среди нововведений в порядке оказания платных медицинских услуг — дистанционное заключение договора, это возможно при наличии у исполнителя доступа к сайту или мобильному приложению, приводит ТАСС содержание документов.

Кроме того, медорганизации при оказании платных медицинских услуг должны будут соблюдать установленные требования о передаче сведений в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения.

Поменяются и некоторые требования к содержанию договора на платные медуслуги. Так, при оказании анонимных услуг пациент теперь не будет обязан предоставлять данные паспорта в договоре.



При этом должны будут указываться сроки предоставления платных медицинских услуг, ранее необходимо было прописать лишь условия и сроки ожидания.