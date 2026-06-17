Российский фрегат открыл предупредительный огонь в Ла-Манше

Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» в Ла-Манше обнаружил яхту Bright Future под флагом Великобритании, следовавшую опасным курсом на сближение с кораблем, и произвел упредительную стрельбу по курсу судна, сообщило Минобороны России.

«Сегодня, 16 июня, в 12.45 [мск] экипаж фрегата "Адмирал Григорович" в проливе Ла-Манш обнаружил гражданскую парусную яхту Bright Future под флагом Великобритании, следовавшую под двигателями опасным курсом на сближение с кораблем», — говорится в сообщении.

В соответствии с Международными правилами предупреждения столкновений судов в море экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Никаких изменений курса следования яхты или ответа на запросы по международному радиоканалу не последовало, отметили в российском военном ведомстве.

По информации Минобороны, был осуществлен пуск сигнальных ракет и поданы звуковые сигналы. Несмотря на принимаемые меры, судно продолжало опасное сближение.



"После сокращения дистанции до 150 метров командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения. После этого яхта под флагом Великобритании сразу изменила курс и продолжила движение на удаление от российского военного корабля», — сказано в сообщении.



Экипаж российского фрегата действовал в строгом соответствии с международными правилами и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента с яхтой под флагом Великобритании.