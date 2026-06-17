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Разрешение россиянам самим ремонтировать дороги внесли в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Ямы на дорогах
Фото: © Sibnet.ru

Депутаты партии «Новые люди» предложили исключить административную ответственность за самовольный ремонт дорог местного значения или дорог на придомовой территории. Законопроект о внесении поправок в КоАП внесен в Госдуму.

«Обращения граждан в органы местного самоуправления, управляющие организации и иные ответственные структуры не всегда приводят к оперативному устранению ям, размывов и иных дефектов, затрудняющих проезд транспорта, доступ экстренных служб и нормальное передвижение жителей. В таких условиях граждане и объединения собственников могут быть вынуждены организовывать локальный ремонт за счет собственных средств», — говорится в пояснительной записке.

Сейчас при самостоятельном ремонте, например, ямы в асфальте, жителей могут оштрафовать за повреждение дорог, создающее угрозу безопасности движения (12.33 КоАП). Штраф для граждан составляет 5-10 тысяч рублей, для должностных лиц — 25 тысяч рублей, для юрлиц — до 300 тысяч рублей.

По мнению авторов законопроекта, его принятие повысит «вовлеченность граждан в решение локальных инфраструктурных проблем».

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