Культового советского «Курьера» переснимут с Михалковой и Янковским

Актеры Филипп Янковский, Анна Михалкова и Анастасия Немоляева, сыгравшая Катю в фильме Карена Шахназарова «Курьер», появятся в ремейке картины, которую создатели называют современной адаптацией оригинальной повести, сообщила пресс-служба кинокомпании «Кинотека».

Главные роли — Ивана и Катю — сыграют Денис Косиков («На автомате») и Александра Тихонова («Дети перемен»). Родителей Кати, предпринимателя Кузнецова и его супругу, воплотят Филипп Янковский и Анастасия Немоляева, которая играла саму Катю в фильме 1986 года. Роли матери и отца Ивана достались Анне Михалковой и Ростиславу Бершауэру.

Действие фильма будет перенесено из середины 1980-х годов в современность. По сюжету 17-летний Иван, не веря учебу, профессию и стабильную жизнь, саботирует сдачу ЕГЭ и после конфликта с матерью уезжает в Москву, где устраивается на работу курьером.

Режиссер новой картины — Илья Ермолов (сериалы «Первокурсницы», «Золотое дно» и «Хирург»). По его словам, в основу сценария легла одноименная повесть Шахназарова, а не фильм.

Ремейк «Курьера» выйдет к 40-летию оригинального фильма. Съемки начнутся в июне 2026 года, а релиз запланирован на первый квартал 2027-го.

«Курьер» — комедия о конфликте поколений и поиске себя. Сын разведенных родителей Иван проваливает экзамены в институт, и мать устраивает его курьером в журнал «Вопросы познания». В первый рабочий день, доставляя рукопись профессору Кузнецову, он знакомится с его дочерью Катей. В фильме сыграли Федор Дунаевский, Анастасия Немоляева, Олег Басилашвили, Инна Чурикова.