Месси впервые в истории сыграл на шести ЧМ и стал лучшим бомбардиром

Нападающий сборной Аргентины, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси сыграл против команды Алжира в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года, установив новый рекорд по количеству мундиалей в карьере и сравнявшись по числу забитых голов с немецким форвардом Мирославом Клозе.

Месси оформил хит-трик (17, 60, 76 минуты) в матче с Алжиром, его сборная победила со счетом 3:0.

Теперь на счету футболиста 16 голов в 27 матчах мировых первенств — столько же у Клозе: 16 голов в 24 матчах. Немец завершил профессиональную карьеру и не сможет увеличить свой результат, а Месси был заменен по ходу игры против Алжира на 80-й минуте и сможет улучшить свой показатель в оставшихся играх групповой стадии ЧМ-2026.

Это уже шестой чемпионат мира в карьере 38-летнего Месси. Аргентинцы победили на прошлом чемпионата мира в Катаре в 2022 году.

На ЧМ-2026, проходящем в США, Канаде и Мексике, сборная Аргентины попала в группу J, где сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией.