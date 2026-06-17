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Месси впервые в истории сыграл на шести ЧМ и стал лучшим бомбардиром

Источник:
Sibnet.ru
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси на ЧМ по футболу 2026 года
Фото: © @fifaworldcup

Нападающий сборной Аргентины, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси сыграл против команды Алжира в матче группового этапа чемпионата мира 2026 года, установив новый рекорд по количеству мундиалей в карьере и сравнявшись по числу забитых голов с немецким форвардом Мирославом Клозе.

Месси оформил хит-трик (17, 60, 76 минуты) в матче с Алжиром, его сборная победила со счетом 3:0.

Теперь на счету футболиста 16 голов в 27 матчах мировых первенств — столько же у Клозе: 16 голов в 24 матчах. Немец завершил профессиональную карьеру и не сможет увеличить свой результат, а Месси был заменен по ходу игры против Алжира на 80-й минуте и сможет улучшить свой показатель в оставшихся играх групповой стадии ЧМ-2026.

Это уже шестой чемпионат мира в карьере 38-летнего Месси. Аргентинцы победили на прошлом чемпионата мира в Катаре в 2022 году.

На ЧМ-2026, проходящем в США, Канаде и Мексике, сборная Аргентины попала в группу J, где сыграет с Алжиром, Австрией и Иорданией.

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korvinsS

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pepelmetal

Интересно в украинских ресторанах уже есть блюдо с названием "киев в собственном дыму", ну или почтовая...

Denis CENTR

Это только начало, к осени все полки опустеют.Экономика растет, доллар как известно скуксился🤣🤣🤣