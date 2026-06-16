Вышел первый трейлер «Шрека 5»

Студия DreamWorks представила дебютный трейлер мультфильма «Шрек 5», премьера запланирована на 30 июня 2027 года — через 17 лет после предыдущей части франшизы.

По сюжету Шрек, Фиона, их подросшие дети и Осел отправятся в большое городское приключение.

В «Шреке 5» вернется большая часть основного актерского состава — Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас озвучат Шрека, Осла и принцессу Фиону соответственно. У повзрослевшей дочки главного героя Фелиции будет голос звезды «Эйфории» и «Дюны» Зендеи.

Первый «Шрек» вышел на экраны в 2001 году, четвертый «Шрек навсегда» — в 2010 году. Изначально пятый мультфильм о Шреке планировался, когда вышел «Шрек 2». Первый тизер «Шрека 5» вышел в феврале, аудитория негативно восприняла изменившийся стиль анимации.