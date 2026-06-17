Сколько баллов при поступлении дает золотая медаль

Золотая медаль при поступлении в вуз дает дополнительные баллы, что в ряде случаев позволит опередить конкурентов в условиях высокого конкурса. Как работает эта система и сколько баллов можно получить за высокую школьную успеваемость?

Согласно Федеральному закону №273, получить золотую медаль можно только в школе с государственной аккредитацией.

За что выдают золотую медаль

Золотая медаль официально называется «За особые успехи в учении». Чтобы получить ее, потребуется идеальный аттестат — только итоговые «пятерки». Ни одной «четверки» в финальных отметках быть не должно. Также «на отлично» должны быть сданы все ЕГЭ.

С 2023 года систему скорректировали — появилась медаль «За особые успехи в учении» II степени. Фактически, это аналог серебряной медали. Ее получают выпускники, у которых по одному или двум предметам стоит оценка «хорошо», по всем остальным дисциплинам — «отлично».

Сколько баллов дает золотая медаль

Точное количество баллов за золотую медаль зависит от конкретного вуза — каждый университет самостоятельно решает, сколько баллов начислять.

Чаще всего золотая медаль приносит до пяти дополнительных баллов. В некоторых вузах медаль «За особые успехи в учении» I и II степеней дает одинаковое количество бонусов, в других — разное.

Медалисты получают еще одно преимущество — если на одно место претендуют абитуриенты с одинаковой суммой конкурсных баллов, конкурс проходит обладатель золотой награды.

Золотая медаль — не единственный способ повысить шансы на поступление. В 2026 году вузы используют развитую систему учета индивидуальных достижений с множеством параметров.

Абитуриенты могут получить дополнительные баллы за победы и призовые места в олимпиадах и международных конкурсах, участие в научных и исследовательских проектах, выполнение нормативов ГТО, волонтерскую деятельность, участие в общественных инициативах.

Важный нюанс — сумма всех дополнительных баллов за общие индивидуальные достижения (куда входит и золотая медаль) не может превышать десять баллов. Таким образом, если вуз оценивает медаль максимально, другие достижения уже ничего не прибавят.