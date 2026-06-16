Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива

Иран полностью откроет Ормузский пролив для беспрепятственного прохода судов 19 июня, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, танкеры уже начали движение, цены на нефть стремительно снижаются. Суда идут вдоль южной трассы, которая абсолютно безопасна, подчеркнул Трамп. В ближайшее время появятся и другие маршруты передвижения.

Президент США 15 июня объявил о заключении мирной сделки с Ираном и открытии Ормузского пролива. Полное снятие морской блокады является одним из 14 пунктов соглашения между Ираном и США.

Среди пунктов также полное прекращение боевых действий, отмена нефтяных санкций против Ирана, снятие американской блокады иранских портов. Тегеран будет обязан не производить и не приобретать ядерное оружие.

Ормузский пролив был практически полностью перекрыт с марта в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана, начатой 28 февраля. Он является ключевым для транспортировки нефти и газа из ближневосточных государств.