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Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп
Фото: © White House

Иран полностью откроет Ормузский пролив для беспрепятственного прохода судов 19 июня, сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, танкеры уже начали движение, цены на нефть стремительно снижаются. Суда идут вдоль южной трассы, которая абсолютно безопасна, подчеркнул Трамп. В ближайшее время появятся и другие маршруты передвижения.

Президент США 15 июня объявил о заключении мирной сделки с Ираном и открытии Ормузского пролива. Полное снятие морской блокады является одним из 14 пунктов соглашения между Ираном и США.

Среди пунктов также полное прекращение боевых действий, отмена нефтяных санкций против Ирана, снятие американской блокады иранских портов. Тегеран будет обязан не производить и не приобретать ядерное оружие.

Ормузский пролив был практически полностью перекрыт с марта в связи с военной операцией США и Израиля против Ирана, начатой 28 февраля. Он является ключевым для транспортировки нефти и газа из ближневосточных государств.

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korvinsS

Как же им не терпится начать ядерную войну.Цитата(Улитка на склоне @ 15.6.2026, 20:25) Про Иран тоже...

olegsbeglov

Приехали, у кого там турбо с прямым впрыском? А эти мордовороты из нефтянников опять припрутся к властям...

Denis CENTR

Это только начало, к осени все полки опустеют.Экономика растет, доллар как известно скуксился🤣🤣🤣

pepelmetal

Интересно в украинских ресторанах уже есть блюдо с названием "киев в собственном дыму", ну или почтовая...