Прошлая зима была ужасной для Украины, поэтому переговоры с Россией должны состояться до ее начала, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский

«Это была ужасная зима для нас. Конечно, мы не хотим пережить еще одну такую зиму», — цитирует украинского лидера телеканал «Новости.live».

По словам Зеленского, он был готов встретиться на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Женеве, а в будущем переговоры якобы могут состояться в Швейцарии, Турции, США или в странах Ближнего Востока.

Зеленский ранее предложил Путину провести встречу на саммите G7. Он отметил, что мероприятие могло быть хорошей возможностью, чтобы обсудить мирное урегулирование между двумя лидерами в присутствии западных политиков.