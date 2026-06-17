Президент Владимир Путин в среду, 17 июня в Казани примет участие участие в саммите Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Ключевой темой саммита станет «Партнерство без границ» на фоне формирования новой многополярной архитектуры мирового порядка

В саммите, который пройдет в Казани с 17 по 19 июня, примут участие делегации 14 государств и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Путина ждет марафон двусторонних встреч с президентами и премьер-министрами, сообщила пресс-служба Кремля.

На саммите Россия — АСЕАН также обсудят:

поставка российских энергоресурсов в Юго-Восточную Азию;





развитие новых транспортных коридоров для ускорения прямых грузоперевозок;





экспорт сельхозпродукции и удобрений из России;





адаптация платежных систем для независимых финансовых расчетов;





совместные проекты в сфере искусственного интеллекта и защиты данных.

В состав АСЕАН входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины.