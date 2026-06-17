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Саммит Юго-Восточной Азии с участием Путина начинается в Казани

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля

Президент Владимир Путин в среду, 17 июня в Казани примет участие участие в саммите Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Ключевой темой саммита станет «Партнерство без границ» на фоне формирования новой многополярной архитектуры мирового порядка

В саммите, который пройдет в Казани с 17 по 19 июня, примут участие делегации 14 государств и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Путина ждет марафон двусторонних встреч с президентами и премьер-министрами, сообщила пресс-служба Кремля.

На саммите Россия — АСЕАН также обсудят:

  • поставка российских энергоресурсов в Юго-Восточную Азию;

  • развитие новых транспортных коридоров для ускорения прямых грузоперевозок;

  • экспорт сельхозпродукции и удобрений из России;

  • адаптация платежных систем для независимых финансовых расчетов;

  • совместные проекты в сфере искусственного интеллекта и защиты данных.

В состав АСЕАН входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины.

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Политика #Мир
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