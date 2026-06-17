Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба Кремля
Президент Владимир Путин в среду, 17 июня в Казани примет участие участие в саммите Россия — АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии). Ключевой темой саммита станет «Партнерство без границ» на фоне формирования новой многополярной архитектуры мирового порядка
В саммите, который пройдет в Казани с 17 по 19 июня, примут участие делегации 14 государств и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Путина ждет марафон двусторонних встреч с президентами и премьер-министрами, сообщила пресс-служба Кремля.
На саммите Россия — АСЕАН также обсудят:
- поставка российских энергоресурсов в Юго-Восточную
Азию;
- развитие новых транспортных коридоров для ускорения
прямых грузоперевозок;
- экспорт сельхозпродукции и удобрений из России;
- адаптация платежных систем для независимых
финансовых расчетов;
- совместные проекты в сфере искусственного интеллекта и защиты данных.
В состав АСЕАН входят Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Лаос, Камбоджа, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Мьянма, Таиланд и Филиппины.