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Гигантская грибная сеть завоевала Землю

Источник:
Science
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микориза
Фото: Ellen Larsson / CC BY 2.5

Международная команда ученых впервые составила глобальную карту подземных грибных сетей. Речь идет о микоризе — системе симбиоза между микроскопическими грибами и корнями высших растений.

Оказалось, что общая длина этих невидимых коммуникаций достигает примерно 110 квадриллионов километров — это почти в миллиард раз больше расстояния от Земли до Солнца, следует из опубликованной журналом Science работы.

Микоризные грибы образуют симбиотические связи примерно с 70% всех видов растений на планете. Растения снабжают грибы органическими веществами, полученными в ходе фотосинтеза, а грибы помогают корням добывать воду и фосфор из почвы.

Дополнительно исследователи применили роботизированные методы визуализации и изучили более 300 тысяч живых грибных нитей, выращенных в лаборатории. Это позволило оценить не только длину, но и общую массу грибной инфраструктуры планеты.

Расчеты показали, что в верхнем слое почвы содержится около 300 мегатонн углерода, связанного с микоризными грибами. Это в четыре-шесть раз больше массы всех живущих на Земле людей. В среднем в одной чайной ложке почвы может находиться до 10 метров грибных нитей.

Исследователи отмечают, что через эти системы ежегодно проходит около 4 миллиардов тонн эквивалента CO2, что делает грибы важнейшим регулятором земного климата. При этом грибные сообщества остаются одной из наименее изученных частей биосферы.

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