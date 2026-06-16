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Российские войска получили усовершенствованный автомат АК-12

Источник:
Sibnet.ru
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Усовершенствованный АК-12
Усовершенствованный АК-12
Фото: © vk.com/Калашников

Российские войска получили контракта партию автоматов АК-12, которые были усовершенствованы на основе опыта спецоперации (СВО), сообщила пресс-служба концерн «Калашников» отгрузил в рамках государственного. Об этом 16 июня сообщили в пресс-службе концерна.

«АО «Концерн «Калашников» отгрузило очередную партию усовершенствованных 5,45-миллиметровых автоматов АК-12 образца 2023 года в рамках текущего государственного контракта», — сказано в сообщении.

Эта модель пришла на смену АК-74 и стала основным индивидуальным автоматом военнослужащих Вооруженных сил России, отметили в концерне.

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Количество поставляемых АК-12 значительно увеличилось с начала СВО. Со стороны иностранных партнеров также растет интерес к модели из-за ее эффективного применения в зоне спецоперации и положительным отзывам, говорится в сообщении.

Автомат АК-12 образца 2023 года отличается от предыдущих поколений усовершенствованной эргономикой, адаптацией к всесуточному применению и повышенной точностью стрельбы.

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