2ГИС запустил «Ленту друзей»

Картографический сервис 2ГИС запустил новый раздел «Лента друзей», который собирает события от пользователей из списка контактов и подписок, сообщается в официальном блоге разработчиков.

«Лента друзей» объединяет рекомендации, оценки и фотографии от близких и интересных авторов. События в ленте, такие как новые отзывы или фотографии, можно просматривать в виде списка или на интерактивной карте. Ленту также можно фильтровать по категориям.

Это позволяет находить интересные места поблизости и видеть советы от друзей в реальном времени. Пользователи могут самостоятельно формировать содержание ленты, добавляя друзей во взаимный список «Друзья на карте» или просто подписываясь на авторов.

Для управления видимостью своей активности предусмотрены настройки приватности. Пользователь может выбрать, кто будет видеть его контент — все, только друзья, подписчики или никто.