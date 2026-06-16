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2ГИС запустил «Ленту друзей»

Источник:
Sibnet.ru
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Приложение Дубльгис (2гис)
Фото: © Sibnet.ru

Картографический сервис 2ГИС запустил новый раздел «Лента друзей», который собирает события от пользователей из списка контактов и подписок, сообщается в официальном блоге разработчиков.

«Лента друзей» объединяет рекомендации, оценки и фотографии от близких и интересных авторов. События в ленте, такие как новые отзывы или фотографии, можно просматривать в виде списка или на интерактивной карте. Ленту также можно фильтровать по категориям.

Это позволяет находить интересные места поблизости и видеть советы от друзей в реальном времени. Пользователи могут самостоятельно формировать содержание ленты, добавляя друзей во взаимный список «Друзья на карте» или просто подписываясь на авторов.

Для управления видимостью своей активности предусмотрены настройки приватности. Пользователь может выбрать, кто будет видеть его контент — все, только друзья, подписчики или никто.

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Топ комментариев

korvinsS

Как же им не терпится начать ядерную войну.Цитата(Улитка на склоне @ 15.6.2026, 20:25) Про Иран тоже...

olegsbeglov

Приехали, у кого там турбо с прямым впрыском? А эти мордовороты из нефтянников опять припрутся к властям...

Denis CENTR

Это только начало, к осени все полки опустеют.Экономика растет, доллар как известно скуксился🤣🤣🤣

Game Rock

Ну мы то дураки сидим тут думаем что причина нехватки топлива это постоянные прилеты по нефтебазам и...