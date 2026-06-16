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Физики запустили первые ядерные часы

Источник:
arXiv.org
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Фотонный кристалл
Фото: © Savannah River National Laboratory

Независимые группы исследователей из Австрии и Китая одновременно продемонстрировали первые работоспособные ядерные часы — самые точные в мире. Статьи физиков опубликованы порталом arXiv.org.

Ядерные часы — революционный тип сверхточных приборов для измерения времени, принцип работы которых основан на переходах между энергетическими уровнями внутри атомного ядра, а не на измерениях колебаний электронов вокруг ядра, как в обычных атомных часах.

Для прототипа ядерных часов ученые создали уникальный кристалл фторида кальция и пропитали его редким элементом — торием-229. Дело в том, что торий является единственным типом ядра, который способен правильно взаимодействовать с лазерным лучом, считывающим показатели.

Его особенность заключается в наличии чрезвычайно низкоэнергетического ядерного перехода между основным и возбужденным состояниями ядра. Энергия этого перехода составляет около 8,4 эВ, что позволяет запускать его с помощью ультрафиолетового лазера.

Обе команды исследователей смогли успешно реализовать сложнейший цикл обратной связи, постоянно перенастраивая лазер под энергетические скачки ядра. В результате им удалось официально запустить первые в истории ядерные часы.

Ожидается, что после полной настройки технологии ядерные часы превзойдут лучшие атомные аналоги по точности примерно в 100 раз. Их потенциальная точность эквивалентна погрешности в одну секунду за 300 миллиардов лет.

Помимо сверхточного измерения времени, ядерные часы могут стать новым инструментом фундаментальной физики, так как подобные приборы способны регистрировать чрезвычайно малые изменения фундаментальных физических констант.

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