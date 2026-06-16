Путин назначил дату выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва на 20 сентября, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ нового созыва на 20 сентября. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в указе.

Помимо выборов депутатов Госдумы, в единый день голосования предполагается провести более 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня.

В числе этих кампаний пройдут выборы глав 11 регионов, еще в 3 субъектах высших должностных лиц изберут законодательные собрания. Выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ планируется провести в 39 регионах.



Ранее путин назвал намеченные на сентябрь выборы в Государственную думу важнейшим внутриполитическим событием для России.