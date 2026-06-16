Путин назначил дату выборов в Госдуму

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва на 20 сентября, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ нового созыва на 20 сентября. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в указе.
Помимо выборов депутатов Госдумы, в единый день голосования предполагается провести более 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня.
В числе этих кампаний пройдут выборы глав 11
регионов, еще в 3 субъектах высших должностных лиц изберут законодательные
собрания. Выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ планируется
провести в 39 регионах.
Ранее путин назвал намеченные на сентябрь выборы в Государственную думу важнейшим внутриполитическим событием для России.