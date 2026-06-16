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Путин назначил дату выборов в Госдуму

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму девятого созыва на 20 сентября, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ нового созыва на 20 сентября. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — говорится в указе.

Помимо выборов депутатов Госдумы, в единый день голосования предполагается провести более 2,2 тысячи избирательных кампаний разного уровня.

В числе этих кампаний пройдут выборы глав 11 регионов, еще в 3 субъектах высших должностных лиц изберут законодательные собрания. Выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ планируется провести в 39 регионах.

Ранее путин назвал намеченные на сентябрь выборы в Государственную думу важнейшим внутриполитическим событием для России.

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Топ комментариев

korvinsS

Как же им не терпится начать ядерную войну.Цитата(Улитка на склоне @ 15.6.2026, 20:25) Про Иран тоже...

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Voland2

что это уже диагноз... и это не лечится

olegsbeglov

Приехали, у кого там турбо с прямым впрыском? А эти мордовороты из нефтянников опять припрутся к властям...