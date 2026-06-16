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Лукашенко ответил на угрозы Зеленского поговоркой

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Фото: © пресс-служба президента Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский должен быть аккуратнее и осторожнее» в своих заявлениях в адрес Белоруссии, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.

Президент Белоруссии в интервью каналу «Аль-Арабия» напомнил об угрозах Зеленского: «Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, беспилотниками».

Лукашенко назвал президента Украины «неопытным, не военным человеком» и призвал Зеленского успокоиться и не провоцировать белорусов. «Он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают»,— сказал белорусский лидер.

«С первых дней войны я ему предлагал, как договориться, как заключить мир. И если бы он меня тогда послушал, в 2022 году, сегодня бы не было разговора о том, где остановиться — по линии соприкосновения или еще 13% не отвоеванного россиянами Донбасса отдать», — сказал Лукашенко.

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