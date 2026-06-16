Звезда сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем умерла в 35 лет

Турецкая актриса Эдже Иртем, известная по роли Ишил в сериале «Клюквенный щербет», скончалась в возрасте 35 лет, предположительно, от сердечного приступа.

«Инцидент произошел у нее дома, когда она находилась со своей матерью. Предварительные данные указывают на то, что она умерла от сердечного приступа», — сказал Haber7 адвокат Иртем Угур Гежкоюн.

По его словам, дополнительную информацию представят общественности после публикации заключения судебно-медицинской экспертизы.

Иртем умерла на следующий день после дня рождения — 14 июня актрисе исполнилось 35 лет. Она активно делилась в соцсетях праздничными кадрами.

Актриса родилась в Сивасе. В 2014 году она с отличием окончила факультет оперного вокала Ясский университет. После переезда в Стамбул училась актерскому мастерству в Культурном центре имени Садри Алышика.

Снялась в ряде турецких сериалов, включая «Новую невесту», «Мастер ошибка», «Запретный плод», «Ящерица» и «Это моя жизнь». Зрителям она особенно запомнилась по роли Ишил в сериале «Клюквенный щербет», одном из самых высокорейтинговых турецких шоу.