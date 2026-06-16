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Звезда сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем умерла в 35 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Эдже Иртем
Фото: © @irtemece

Турецкая актриса Эдже Иртем, известная по роли Ишил в сериале «Клюквенный щербет», скончалась в возрасте 35 лет, предположительно, от сердечного приступа.

«Инцидент произошел у нее дома, когда она находилась со своей матерью. Предварительные данные указывают на то, что она умерла от сердечного приступа», — сказал Haber7 адвокат Иртем Угур Гежкоюн.

По его словам, дополнительную информацию представят общественности после публикации заключения судебно-медицинской экспертизы.

Иртем умерла на следующий день после дня рождения — 14 июня актрисе исполнилось 35 лет. Она активно делилась в соцсетях праздничными кадрами.

Актриса родилась в Сивасе. В 2014 году она с отличием окончила факультет оперного вокала Ясский университет. После переезда в Стамбул училась актерскому мастерству в Культурном центре имени Садри Алышика.

Снялась в ряде турецких сериалов, включая «Новую невесту», «Мастер ошибка», «Запретный плод», «Ящерица» и «Это моя жизнь». Зрителям она особенно запомнилась по роли Ишил в сериале «Клюквенный щербет», одном из самых высокорейтинговых турецких шоу.

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Топ комментариев

korvinsS

Как же им не терпится начать ядерную войну.Цитата(Улитка на склоне @ 15.6.2026, 20:25) Про Иран тоже...

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Voland2

что это уже диагноз... и это не лечится

Denis CENTR

Это только начало, к осени все полки опустеют.Экономика растет, доллар как известно скуксился🤣🤣🤣