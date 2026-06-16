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Кабо-Верде сенсационно сыграла всухую с Испанией

Источник:
Sibnet.ru
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Матч Кабо-Верде и Испании на ЧМ-2026
Фото: © @fifaworldcup

Сборная маленького острова, дебютант Кабо-Верде сыграла вничью с одним из фаворитов — Испанией на чемпионате мира по футболу — 2026.

Матч между Кабо-Верде и Испанией, входящими в группу H, прошел в Атланте (США) и сенсационно закончился без забитых голов. Голкипер Кабо-Верде — 40-летний Жозимар Возинья, который выступает за клуб второй португальской лиги, — сделал семь сейвов и был признан лучшим игроком встречи.

Возинья после финального свистка не сдержал слез. «Я плакал, потому что в детстве меня воспитывали бабушка и дедушка, а их не было там. Они умерли несколько лет назад. Моя мама тоже не смогла приехать из-за проблем с визой и денег. Мы не успели все уладить вовремя», — объяснил он позже.

«Мы создали много моментов, однако нам не хватало изящества. Оппонент выступил очень организованно, играл от обороны, и нам было очень трудно использовать пространство», — прокомментировал результат главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.

Для Кабо-Верде это первый чемпионат мира в истории. Сборная занимает 67-е место в рейтинге ФИФА, Испания — второе.

Кабо-Верде — небольшое островное государство у западного побережья Африки с населением около 525 тысяч человек; это одна из самых маленьких стран, когда-либо попадавших на ЧМ. На турнир команда вышла напрямую, выиграв свою отборочную группу в Африке.

В группу H также входят Саудовская Аравия и Уругвай.

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Топ комментариев

korvinsS

Как же им не терпится начать ядерную войну.Цитата(Улитка на склоне @ 15.6.2026, 20:25) Про Иран тоже...

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Voland2

что это уже диагноз... и это не лечится

Denis CENTR

Это только начало, к осени все полки опустеют.Экономика растет, доллар как известно скуксился🤣🤣🤣