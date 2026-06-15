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Европа отклонила требование Украины разобрать Крымский мост

Источник:
Sibnet.ru
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Крымский мост
Фото: © most.life

Постоянная палата третейского суда в Гааге отклонила требование Украины демонтировать Крымский мост, сообщается на сайте МИД России

Европейский суд признал необоснованными заявления Украины о том, что конструкция мешает навигации судов в акватории. Судьи приняли решение в рамках арбитражного разбирательства между Россией и Украиной, которое длилось десять лет.

В ходе разбирательств было отвергнуто требование Киева признать нарушением международного права провозглашение Россией суверенитета над всем Азовским морем после присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Арбитраж в составе пяти независимых арбитров отказал Киеву в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также выплате компенсаций за их использование.

«Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами», — подчеркнуло российское дипломатическое ведомство.

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Топ комментариев

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Voland2

что это уже диагноз... и это не лечится

korvinsS

Как же им не терпится начать ядерную войну.Цитата(Улитка на склоне @ 15.6.2026, 20:25) Про Иран тоже...

olegsbeglov

Приехали, у кого там турбо с прямым впрыском? А эти мордовороты из нефтянников опять припрутся к властям...