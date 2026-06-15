Постоянная палата третейского суда в Гааге отклонила требование Украины демонтировать Крымский мост, сообщается на сайте МИД России

Европейский суд признал необоснованными заявления Украины о том, что конструкция мешает навигации судов в акватории. Судьи приняли решение в рамках арбитражного разбирательства между Россией и Украиной, которое длилось десять лет.

В ходе разбирательств было отвергнуто требование Киева признать нарушением международного права провозглашение Россией суверенитета над всем Азовским морем после присоединения Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Арбитраж в составе пяти независимых арбитров отказал Киеву в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также выплате компенсаций за их использование.

«Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами», — подчеркнуло российское дипломатическое ведомство.