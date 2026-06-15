Зафиксировано удвоение энергетического дисбаланса Земли

Энергетический дисбаланс Земли за последние десятилетия удвоился и достиг рекордных значений, выяснили климатологи. Выводы ученых опубликованы Phys.org.

Планетарный дисбаланс — разница между объемом энергии, поступающей на планету и уходящей с нее. В климате, не подверженном влиянию антропогенных выбросов, энергетический дисбаланс Земли равнялся нулю.

Однако с 1970-х годов показатель стабильно растет. Около 90% избыточного тепла поглощают океаны, которые выступают огромным резервуаром тепла. Это приводит к их потеплению, таянию ледников и ледяных щитов, а также к оттаиванию вечной мерзлоты.

Ученые отмечают, что с 1901 года глобальный уровень моря поднялся примерно на 23 сантиметра, причем темпы роста ускоряются: если с 1901 по 2018 год он увеличивался на 1,7 миллиметра в год, то за последнее десятилетие этот показатель превысил 3,6 миллиметра в год.

Продолжительные периоды аномально высоких температур океана стали фиксироваться почти втрое чаще, чем в начале 1990-х годов — в прошлом году они составили 65 дней. Без влияния человека таких дней ежегодно было бы всего три-четыре.

Накопленное в океанах тепло усиливает испарение и делает атмосферу более влажной, из-за чего становятся более вероятными экстремальные явления — периоды аномальной жары, засухи и ливней.

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