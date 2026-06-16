Саммит G7 собрал лидеров Запада

Мировые лидеры 16 июня проведут переговоры на саммите «Большой семерки» (G7) в курортном городе Эвиан-ле-Бен на юге Франции. Ключевые темы мероприятия — макроэкономическое неравенство и конфликт на Украине.

«Большая семерка» — это объединение наиболее развитых стран, которое ежегодно проводит форумы для обсуждения финансово-экономических и политических вопросов. В нее входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Участие в саммите ранее подтвердил президент США Дональд Трамп. Также на мероприятие приглашен украинских лидер Владимир Зеленский. На встречу позвали и глав четырех ближневосточных государств — Египта, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

В частности, во вторник у американского президента запланированы переговоры с лидерами G7, в них примет участие глава киевского режима Владимир Зеленский. Также Трамп встретится с президентом Египта и премьером Индии, а завершит поездку ужином с президентом Макроном.

Европейские лидеры намерены использовать встречи с Трампом на полях саммита, чтобы заручиться его поддержкой в продвижении новых мирных переговоров между Россией и Украиной, пишет агентство Bloomberg.

По оценкам европейцев, ситуация в зоне конфликта открывает возможности для новых переговоров между Москвой и Киевом, которые выйдут за рамки договоренностей, достигнутых после встречи Трампа и российского президента Владимира Путина на Аляске.

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