НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Саммит G7 собрал лидеров Запада

Источник:
Sibnet.ru
401 0
Президент США Дональд Трамп
Фото: © White House

Мировые лидеры 16 июня проведут переговоры на саммите «Большой семерки» (G7) в курортном городе Эвиан-ле-Бен на юге Франции. Ключевые темы мероприятия — макроэкономическое неравенство и конфликт на Украине.

«Большая семерка» — это объединение наиболее развитых стран, которое ежегодно проводит форумы для обсуждения финансово-экономических и политических вопросов. В нее входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.

Участие в саммите ранее подтвердил президент США Дональд Трамп. Также на мероприятие приглашен украинских лидер Владимир Зеленский. На встречу позвали и глав четырех ближневосточных государств — Египта, Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ.

В частности, во вторник у американского президента запланированы переговоры с лидерами G7, в них примет участие глава киевского режима Владимир Зеленский. Также Трамп встретится с президентом Египта и премьером Индии, а завершит поездку ужином с президентом Макроном.

Европейские лидеры намерены использовать встречи с Трампом на полях саммита, чтобы заручиться его поддержкой в продвижении новых мирных переговоров между Россией и Украиной, пишет агентство Bloomberg.

По оценкам европейцев, ситуация в зоне конфликта открывает возможности для новых переговоров между Москвой и Киевом, которые выйдут за рамки договоренностей, достигнутых после встречи Трампа и российского президента Владимира Путина на Аляске.

SIBNET.RU В MAX

Еще по теме
Трамп объявил о готовности к урегулированию конфликта на Украине
Европа отклонила требование Украины разобрать Крымский мост
Командующий люфтваффе пригрозил ударом по Калининграду
Участников СВО предложили внести в черный список
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Разразился скандал из-за «неподобающих» движений «Дискотеки Авария»
Путин анонсировал важнейшее внутриполитическое событие
Путин раскрыл число военных в зоне спецоперации
Поздравление Медведева породило панику на Западе
Обсуждение (0)
Картина дня
Президент США Дональд Трамп
Трамп объявил о готовности к урегулированию конфликта на Украине
Армия США и НАТО
Командующий люфтваффе пригрозил ударом по Калининграду
Матч Кабо-Верде и Испании на ЧМ-2026
Кабо-Верде сенсационно сыграла всухую с Испанией
Эдже Иртем
Звезда сериала «Клюквенный щербет» Эдже Иртем умерла в 35 лет
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

korvinsS

Как же им не терпится начать ядерную войну.Цитата(Улитка на склоне @ 15.6.2026, 20:25) Про Иран тоже...

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Voland2

что это уже диагноз... и это не лечится

Denis CENTR

Это только начало, к осени все полки опустеют.Экономика растет, доллар как известно скуксился🤣🤣🤣