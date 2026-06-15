Командующий военно-воздушными силами ФРГ генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил о готовности немецкой авиации «уже сегодня вечером» ударить по Калининграду, Санкт-Петербургу и другим российским регионам.

«Гнев альянса обрушится на Кольский полуостров, Санкт-Петербург, Калининград и Черное море», — сказал Нойманн в интервью британской The Telegraph, комментируя готовность немецкой армии к потенциальному конфликту.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что в альянсе «нет разных зон безопасности». По его словам, нападение России на Прибалтику на восточном фланге НАТО повлечет за собой такой же ответ, как и авианалет на Лондон.

Одновременно с этим глава люфтваффе предостерег союзников по альянсу от недооценки боеспособности российских Военно-воздушных сил и акцентировал внимание на высоком уровне адаптивности армии России, показанном в конфликте на Украине.