НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Командующий люфтваффе пригрозил ударом по Калининграду

Источник:
The Telegraph
661 6
Армия США и НАТО
Фото: © U.S. Department of Defense

Командующий военно-воздушными силами ФРГ генерал-лейтенант Хольгер Нойманн заявил о готовности немецкой авиации «уже сегодня вечером» ударить по Калининграду, Санкт-Петербургу и другим российским регионам.

«Гнев альянса обрушится на Кольский полуостров, Санкт-Петербург, Калининград и Черное море», — сказал Нойманн в интервью британской The Telegraph, комментируя готовность немецкой армии к потенциальному конфликту.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что в альянсе «нет разных зон безопасности». По его словам, нападение России на Прибалтику на восточном фланге НАТО повлечет за собой такой же ответ, как и авианалет на Лондон.

Одновременно с этим глава люфтваффе предостерег союзников по альянсу от недооценки боеспособности российских Военно-воздушных сил и акцентировал внимание на высоком уровне адаптивности армии России, показанном в конфликте на Украине.


Еще по теме
Участников СВО предложили внести в черный список
США и Иран достигли сделки о прекращении боевых действий
Путин поздравил Трампа с 80‑летием без подарков
Израиль раскритиковал соглашение США с Ираном
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Разразился скандал из-за «неподобающих» движений «Дискотеки Авария»
Путин анонсировал важнейшее внутриполитическое событие
Roblox заработал в России без ограничений
Путин раскрыл число военных в зоне спецоперации
Обсуждение (6)
Картина дня
Армия США и НАТО
Командующий люфтваффе пригрозил ударом по Калининграду
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас
Участников СВО предложили внести в черный список
Президент США Дональд Трамп
США и Иран достигли сделки о прекращении боевых действий
АЗС
Разрешен выпуск бензина заниженного экологического класса
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Voland2

что это уже диагноз... и это не лечится

Denis CENTR

Это только начало, к осени все полки опустеют.Экономика растет, доллар как известно скуксился🤣🤣🤣

mosquito__2010

с куклами вуду у ермака эффектно получилось. и без бы. государственность тупой нацистской украины така...