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Цена дизельного топлива обновила рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Стоимость летнего дизельного топлива на Петербургской бирже обновила рекорд сентября 2023 года, следует из данных торговой площадки.

Дизтопливо в понедельник подорожало по территориальному индексу Европейской части России на 6,32% — до 77,177 тысячи рублей за тонну. Предыдущий рекорд был достигнут 19 сентября 2023 года, тогда дизтопливо подорожало до 75,036 тысяч рублей за тонну.

Стоимость бензина АИ-92 по итогам торговой сессии понедельника выросла 0,27%, до 70,912 тысячи рублей за тонну. Марка АИ-95 подешевела на 1,78%, до 80,179 рублей за тонну.

В настоящие момент ограничения на вывоз за рубеж действуют для только бензина и авиакеросина. Экспортировать бензин нельзя до 31 июля, авиатопливо — до 30 ноября.

Действующий запрет на экспорт дизтоплива распространяется только на мелких трейдеров и НПЗ с мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год. Однако правительство рассматривает возможность расширить эмбарго.

Серьезное снижение предложения дизтоплива на биржевых торгах наблюдается на фоне продолжающихся атак ВСУ на НПЗ. Сейчас ежедневно реализуется около 25 тысяч тонн дизтоплива, что ниже прошлогоднего уровня более чем в два раза.

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Экономика #Недра и ТЭК
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