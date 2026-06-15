Чечня возглавила список российских регионов с самыми низкими показателями распространенности курения табака, следует из данных Министерства здравоохранения России.

Процент курящих в Чеченской Республике составил 0,53%, приводит РИА Новости данные ведомства за май 2026 года.

В число самых некурящих регионов также вошли Чукотский автономный округ и Краснодарский край, где распространенность курения табака среди людей в возрасте 18 лет и старше составила 1,35% и 4,63% соответственно.

Также в перечень самых некурящих регионов попали Республика Ингушетия (6,01%), Донецкая Народная Республика (6,9%) и Республика Дагестан (8,88%).