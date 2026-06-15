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Минздрав России перечислил некурящие регионы

Источник:
РИА Новости
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Курение
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Чечня возглавила список российских регионов с самыми низкими показателями распространенности курения табака, следует из данных Министерства здравоохранения России.

Процент курящих в Чеченской Республике составил 0,53%, приводит РИА Новости данные ведомства за май 2026 года.

В число самых некурящих регионов также вошли Чукотский автономный округ и Краснодарский край, где распространенность курения табака среди людей в возрасте 18 лет и старше составила 1,35% и 4,63% соответственно.

Также в перечень самых некурящих регионов попали Республика Ингушетия (6,01%), Донецкая Народная Республика (6,9%) и Республика Дагестан (8,88%).

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Топ комментариев

Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?

Voland2

что это уже диагноз... и это не лечится