Умерла звезда сериала «Альф» Энн Шедин

Американская актриса Энн Шедин, сыгравшая Кейт Таннер в телесериале «Альф», скончалась в возрасте 77 лет, сообщается на официальной странице актрисы в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Шедин «мирно ушла из жизни», говорится в заявлении семьи. Причина смерти не раскрывается. Родственники описывают актрису как человека с «исключительным наследием творческой энергии».

Артистка начала карьеру в 1970-х годах, в ее фильмографии 40 работ, например, «Если наступит завтра», «Чирс», «Частный детектив Магнум», «Невероятный Халк». Широкую известность ей принесла роль Кейт Таннер в ситкоме «Альф», выходившем на канале NBC с 1986 по 1990 год.

Сериал рассказывал о капризном грубияне-пришельце, любителе кошек (в кулинарном смысле) инопланетянине Альфе, попавшем в американскую семью. В России проект начали показывать в 1996 году.