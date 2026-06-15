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Умерла звезда сериала «Альф» Энн Шедин

Источник:
Sibnet.ru
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Альф и Энн Шедин
Фото: © @anne.schedeen

Американская актриса Энн Шедин, сыгравшая Кейт Таннер в телесериале «Альф», скончалась в возрасте 77 лет, сообщается на официальной странице актрисы в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Шедин «мирно ушла из жизни», говорится в заявлении семьи. Причина смерти не раскрывается. Родственники описывают актрису как человека с «исключительным наследием творческой энергии».

Артистка начала карьеру в 1970-х годах, в ее фильмографии 40 работ, например, «Если наступит завтра», «Чирс», «Частный детектив Магнум», «Невероятный Халк». Широкую известность ей принесла роль Кейт Таннер в ситкоме «Альф», выходившем на канале NBC с 1986 по 1990 год.

Сериал рассказывал о капризном грубияне-пришельце, любителе кошек (в кулинарном смысле) инопланетянине Альфе, попавшем в американскую семью. В России проект начали показывать в 1996 году.

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Топ комментариев

Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?

Voland2

что это уже диагноз... и это не лечится