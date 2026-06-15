США и Иран достигли сделки о прекращении боевых действий

Представители США и Ирана достигли соглашения, предусматривающего прекращение боевых действий, сообщил в ночь на понедельник премьер Пакистана Шахбаз Шариф.

«По итогам интенсивных переговоров мы с радостью сообщаем, что достигнуто мирное соглашение между США и Ираном. Обе стороны заявили о немедленном прекращении боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане», — написал Шариф в соцсети X.

Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном. «Соглашение с Исламской Республикой Иран завершено», — написал он в социальной сети Truth Social.

Также Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива. «Я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива», — сказал он.



Подтвердил достижение соглашения с США и заместитель министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади.