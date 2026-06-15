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США и Иран достигли сделки о прекращении боевых действий

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Фото: The White House / United States Government Work

Представители США и Ирана достигли соглашения, предусматривающего прекращение боевых действий, сообщил в ночь на понедельник премьер Пакистана Шахбаз Шариф.

«По итогам интенсивных переговоров мы с радостью сообщаем, что достигнуто мирное соглашение между США и Ираном. Обе стороны заявили о немедленном прекращении боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане», — написал Шариф в соцсети X.

Позднее президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном. «Соглашение с Исламской Республикой Иран завершено», — написал он в социальной сети Truth Social.

Также Трамп анонсировал открытие Ормузского пролива. «Я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива», — сказал он.

Подтвердил достижение соглашения с США и заместитель министра иностранных дел Ирана Казема Гарибабади.

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