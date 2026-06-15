Выпуск бензина по стандартам «Евро-3» разрешили НПЗ

Выпуск бензина и дизельного топлива заниженного экологического класса разрешили в России, чтобы избежать дефицита. Современным моторам повышенное содержание серы грозит проблемами.

Ряду российских НПЗ разрешили выпускать топливо с характеристиками стандарта «Евро-3», несмотря на маркировку «Евро-5», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Такая мера была введена еще осенью прошлого года, в мае ее действие было продлено.

Согласно введенным послаблениям, содержание серы в бензине может достигать 150 миллиграммов на килограмм, а в дизельном топливе — 350 миллиграммов. Для топлива класса «Евро-5» действующий техрегламент допускает не более 10 миллиграммов серы на килограмм.

Повышенное содержание серы негативно влияет на современные автомобили, оснащенные системами контроля выбросов и сложной электроникой. При сгорании такого топлива образуются агрессивные соединения, способные ускорять износ двигателя, выхлопной системы и катализаторов, пояснил изданию управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов.

«Плохо, что такое топливо, судя по всему, будут продавать без какой-либо дополнительной маркировки. А кто из вас заглядывает в паспорт топлива в «Уголке покупателя» на АЗС? Надеюсь, мера временная и такого бензина не будет много», — отметил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков в телеграм-канале.