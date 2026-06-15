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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия нанесла массированный удар возмездия

Источник:
Sibnet.ru
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Армия России
Фото: Константин Алыш (Konstantin Alysh). / CC BY 4.0

Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по военным целям в Киеве и других крупных городах Украины, сообщило Минобороны РФ.

Российский армией «в ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», — сказано в сообщении.

По информации российского военного ведомства, удары были нанесены по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромам и территориальным центрам комплектования».

Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Кропивницком и Чернигове. Воздушную тревогу объявляли почти по всей стране, за исключением нескольких западных регионов и Одесской области.

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Топ комментариев

Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?

Voland2

что это уже диагноз... и это не лечится