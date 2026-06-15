Российская армия нанесла массированный удар возмездия

Вооруженные силы России нанесли массированный удар возмездия по военным целям в Киеве и других крупных городах Украины, сообщило Минобороны РФ.

Российский армией «в ответ на террористические акты киевского режима нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами», — сказано в сообщении.

По информации российского военного ведомства, удары были нанесены по объектам оборонно-промышленного комплекса в городах Киев, Харьков и Днепропетровск, а также военным аэродромам и территориальным центрам комплектования».

Ночью украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Кропивницком и Чернигове. Воздушную тревогу объявляли почти по всей стране, за исключением нескольких западных регионов и Одесской области.