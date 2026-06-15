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Путин поздравил Трампа с 80‑летием без подарков

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Фото: Benjamin D Applebaum

Президент России Владимир Путин поздравил американского коллегу Дональда Трампа с 80-летием, первым из иностранных лидеров позвонив в Белый дом, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Эти поздравления звучали неформально и отражали характер личных отношений двух лидеров. Президент России не скрывал свое уважение бойцовским качествам Дональда Трампа, способности держать удар, успешно преодолевать препятствия и настойчиво добиваться своих целей», — цитирует Ушакова пресс-служба Кремля.

По словам помощника Путина, Трамп был «тронут». Общение длилось 55 минут, «проходило неформально, не без доли юмора».

«Могу даже приоткрыть секрет, что цифра 80 Дональду Трампу не совсем симпатична, потому что он полон энергии и сил», — добавил Ушаков.

В ходе разговора российский и американский лидеры обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию. Трамп снова выступил за прекращение боевых действий на Украине и выразил готовность воздействовать на Киев и Европу, чтобы двигаться в этом направлении.

Путин выразил удовлетворение, что конфликт с Ираном, «который был способен поджечь весь регион и не только», удается купировать.

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Топ комментариев

Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?

Voland2

что это уже диагноз... и это не лечится