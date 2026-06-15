Отменяются штрафы за неподачу налоговых деклараций

Штрафы больше не грозят зизлицам и предпринимателям за несвоевременную подачу «нулевых» деклараций и деклараций по НДФЛ с доходов, полученных от продажи или дарения недвижимости. Соответствующие изменения в ближайшее время внесут в Налоговый кодекс.

В частности, предусматривается освобождение налогоплательщика от ответственности за непредставление в установленный срок налоговой декларации:

если на ее основании отсутствует сумма налогов, подлежащая уплате (так называемые нулевые декларации);

по НДФЛ — в отношении доходов, полученных гражданами от продажи либо в результате дарения недвижимого имущества.

По данным Федеральной налоговой службы, около 55% всех решений о привлечении к ответственности по пункту 1 статьи 119 Налогового кодекса РФ связаны с непредставлением «нулевых» деклараций.

Минимальный штраф за такое нарушение составляет 1 тысячу рублей, однако при наличии смягчающего обстоятельства он должен быть снижен как минимум вдвое. В результате расходы бюджета на администрирование штрафов превышают доходы от их взыскания.