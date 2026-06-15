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«Аэрофлот» изменил правила «плоских» тарифов

Источник:
Sibnet.ru
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Аэропорт Пулково в Санкт Петербурге
Фото: © Sibnet.ru

Авиакомпания «Аэрофлот» с 15 июня изменила правила «плоских» тарифов — теперь летать по фиксированным ценам между городами страны смогут только россияне, сообщила пресс-служба перевозчика.

Ранее такие билеты были доступны для всех, в том числе иностранцев. Учитывая высокий спрос и социальную значимость данной программы, «Аэрофлот» принял решение ограничить ее действие. Граждане других стран смогут приобрести билет по коммерческим тарифам.

«Плоские» тарифы — социальная инициатива «Аэрофлота», которая реализуется с 2014 года. Ее ввели для повышения мобильности населения. Цены на такие билеты существенно ниже себестоимости и не зависят от даты вылета.

Сейчас билеты по «плоским» тарифам доступны на рейсы между Москвой и десятью городами страны. В списке Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Якутск, Благовещенск, Анадырь, Улан-Удэ и Калининград.

Социальные тарифы доступны только в экономклассе. В прошлом году по «плоскому» тарифу на Дальний Восток и обратно слетали 1,5 миллиона пассажиров, в Калининград и обратно — порядка 831 тысячи.

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