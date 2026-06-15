Правила владения оружием смягчили в России

Новые правила владения оружием вступили в силу в России. Изменены технические параметры разрешенного оружия и требования к служебным моделям.

Введен новый стандарт длины, разрешенного для частного владения гладкоствольного оружия. Минимальная длина ствола гражданского и служебного длинноствольного оружия снижена до 30 сантиметров (ранее действовал лимит в 50 сантиметров).

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Минимальная общая длина оружия в боевом (готовом для выстрела) состоянии уменьшена до 70 сантиметров (вместо прежних 80 сантиметров).

Отмен лимит на магазины для служебного оружия. Полностью снимается ограничение по емкости магазина в 10 патронов.

Ранее Госдума приняла в первом чтении очередные поправки в закон «Об оружии». Они разрешают установку прицелов ночного видения, снимают ограничение на предельную мощность пневматического оружия, сокращают «испытательный срок» для охотников-новичков.