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Британские военные захватили танкер с российской нефтью

Источник:
ТАСС
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Танкер
Фото: © Magnific.com

Британские военные захватили в проливе Ла-Манш танкер Smyrtos, якобы принадлежащий российскому теневому флоту, сообщил премьер-министр Британии Кир Стармер в совместном заявлении с Минобороны.

В рамках первой операции такого рода, проведенной под руководством Великобритании, на борт судна поднялись военнослужащие Королевской морской пехоты и сотрудники Национального агентства по борьбе с преступностью, приводит ТАСС заявление Стармера.

Всего операция продолжалась более шести часов. Поддержку ей оказывала авиация морской авиагруппы, включая вертолеты Chinook, Merlin Mk4 и Wildcat, патрульный самолет P-8 Poseidon, а также фрегат HMS Sutherland и минный тральщик HMS Ledbury.

Согласно открытым данным, танкер Smyrtos ходит под флагом Камеруна. 5 июня он вышел из порта Усть-Луга Ленинградской области, порт назначения не указан.

Судно находится в санкционном списке Великобритании с июля 2025 года. Всего же этот перечень включает в себя более 500 судов, которые, по данным Лондона, якобы имеют отношение к России.

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Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?

Qprovessional

Очень важно, сохранить все свои насиженные места