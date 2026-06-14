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Израиль раскритиковал соглашение США с Ираном

Источник:
Ynet
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Флаг Израиля
Фото: IDF Spokesperson's Unit photographer / CC BY-SA 3.0

Израиль считает договоренности между США и Ираном «плохим соглашением», которое не учитывает израильские интересы, но не может ничего изменить, пишет портал Ynet со ссылкой на источники.

«Это — плохое соглашение, которое наносит ущерб нашим интересам», — сказал один из источников. По его словам, никто соглашением не доволен. «Мы понимаем, что оно нам не подходит. Тревожно то, что Израиль не может оказывать никакого влияния, его голос не услышан», — сказал собеседник портала.

Другой источник заявил, что президент США Дональд Трамп «подставил» Израиль. «Мы в шоке, Трамп ведет диалог с другими странами, но не с Израилем», — добавил он.

В течение многих лет Трампа воспринимали как человека, в значительной степени разделяющего израильскую оценку иранской угрозы. Но на данном этапе, по израильским оценкам, приоритеты Вашингтона иные, и Трамп хочет заключить сделку с Ираном «любой ценой».

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Топ комментариев

Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?

Qprovessional

Очень важно, сохранить все свои насиженные места