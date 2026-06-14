Сборная Бразилии опозорилась в первом матче на ЧМ по футболу

Сборная Бразилии потеряла очки в своем первом же матче на чемпионате мира 2026 года, не сумев обыграть команду Марокко, тем самым поставив под вопрос свои чемпионские перспективы на мировом первенстве.

Первый матч группы C прошел в Ист-Ратерфорде и закончился со счетом 1:1. На гол марокканца Исмаэля Сайбари (21-я минута) бразильцы ответили точным ударом Винисиуса Жуниора (32).

Главная звезда сборной Бразилии — Неймар — пропустил игру из-за травмы. 34-летний нападающий восстанавливается после травмы икроножной мышцы и сможет вернуться в строй только ко второму туру, приводит РИА Новости слова главного тренера бразильцев Карло Анчелотти.

Бразильцы 20 июня проведут матч против Гаити, а 25 июня — против Шотландии. Сборная Марокко в эти же даты встретится с шотландцами и гаитянами.



Чемпионат мира 2026 года впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.