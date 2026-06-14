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МИД России объяснил сохранение безвиза для украинцев

Источник:
РИА Новости
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МИД России
Фото: Юрий Д.К. / CC BY 4.0

Безвизовый въезд в Россию сохраняется для граждан Украины из гуманитарных соображений, сообщил директор консульского департамента российского МИД Алексей Климов.

Дипломат в интервью РИА Новости напомнил, что безвизовое соглашение между Россией и Украиной было подписано еще в 1997 году и имело большое значение для поддержания связей между народами, особенно семейных, поскольку у многих россиян есть родственники на Украине, а у украинцев — в России. Однако в 2023 году по инициативе Киева договор прекратил действие.

По словам Климова, принимая во внимание упомянутые гуманитарные аспекты, руководство России приняло решение сохранить для граждан Украины безвизовый порядок въезда в страну.

В мае директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко заявил, что десятки тысяч украинцев, уехавших в Европу после 2022 года, хотят переехать в Россию. Он отметил, что для приезжающих в Россию граждан Украины действует особая процедура проверки.

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