Президент Польши поставил Зеленскому ультиматум

Президент Польши Кароль Навроцкий дал срок Владимиру Зеленскому на переименование подразделения, названного в честь УПА (запрещенная в России террористическая организация), пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Время, предоставленное украинской стороне, не бесконечно, рассказали источники. По их словам, речь идет скорее о днях, чем о неделях

По данным газеты, Навроцкий намекнул Зеленскому, что может изменить решение по поводу лишения его ордена Белого Орла, если тот переименует формирование.

В последнее время отношения Варшавы и Киева обострились, в том числе из-за участия Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН (запрещенная в России террористическая организация) Андрея Мельника в Киевской области и присвоения почетного наименования «имени героев УПА» подразделению ВСУ.

После этого Навроцкий инициировал лишение Зеленского высшей награды республики — ордена Белого Орла.