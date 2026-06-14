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Президент Польши поставил Зеленскому ультиматум

Источник:
Rzeczpospolita
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Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий
Президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий
Фото: W2k2 / CC BY 4.0

Президент Польши Кароль Навроцкий дал срок Владимиру Зеленскому на переименование подразделения, названного в честь УПА (запрещенная в России террористическая организация), пишет газета Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

Время, предоставленное украинской стороне, не бесконечно, рассказали источники. По их словам, речь идет скорее о днях, чем о неделях

По данным газеты, Навроцкий намекнул Зеленскому, что может изменить решение по поводу лишения его ордена Белого Орла, если тот переименует формирование.

В последнее время отношения Варшавы и Киева обострились, в том числе из-за участия Зеленского в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН (запрещенная в России террористическая организация) Андрея Мельника в Киевской области и присвоения почетного наименования «имени героев УПА» подразделению ВСУ.

После этого Навроцкий инициировал лишение Зеленского высшей награды республики — ордена Белого Орла.

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