Россия поможет Кубе с продовольствием

Россия поставит продукты на Кубу по линии Всемирной продовольственной программы ООН, сообщил замглавы МИД Александр Алимов.

«Мы планируем поставку продуктов питания по линии Всемирной продовольственной программы», — сказал Алимов в интервью РИА Новости.

Дипломат отметил, что в рамках Организации ООН по промышленному развитию Россия помогает модернизировать сектор производства удобрений и сельскохозяйственной техники на острове.

«Рассчитываем на скорейший запуск совместного проекта с Детским фондом ООН. Несмотря на то, что это Детский фонд, проект нацелен на укрепление климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергетики. Все, что можем, делаем и продолжим», — добавил Алимов.

США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США.

Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.