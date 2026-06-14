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Россия поможет Кубе с продовольствием

Источник:
РИА Новости
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Гавана
Фото: RenaatPeeters / CC BY-SA 4.0

Россия поставит продукты на Кубу по линии Всемирной продовольственной программы ООН, сообщил замглавы МИД Александр Алимов.

«Мы планируем поставку продуктов питания по линии Всемирной продовольственной программы», — сказал Алимов в интервью РИА Новости.

Дипломат отметил, что в рамках Организации ООН по промышленному развитию Россия помогает модернизировать сектор производства удобрений и сельскохозяйственной техники на острове.

«Рассчитываем на скорейший запуск совместного проекта с Детским фондом ООН. Несмотря на то, что это Детский фонд, проект нацелен на укрепление климатически устойчивых услуг и возобновляемой энергетики. Все, что можем, делаем и продолжим», — добавил Алимов.

США в последние месяцы усилили политическое и экономическое давление на Кубу. В частности, в январе американский президент Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США.

Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.

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Топ комментариев

Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?

Qprovessional

Очень важно, сохранить все свои насиженные места