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Иран и США подпишут мирное соглашение

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп
Фото: © White House

Иран и США намерены подписать мирное соглашение 14 июня, сообщается на странице МИД Пакистана в соцсети X.

Аналогичное заявление сделал в соцсети премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. По его словам, в ближайшее время стороны доработают документ, после подписания сделки последуют переговоры на техническом уровне.

США и Иран очень близки к заключению соглашения по урегулированию конфликта, подтвердил Reuters высокопоставленный американский чиновник. По его словам, США ожидают подписания документа в ближайшее время.

Ключевое условие мирного соглашения — США вывезут из Ирана и уничтожат обогащенный уран. Сделка также предполагает открытие Ормузского пролива в обмен на смягчение санкций в отношении Тегерана.

Позднее подписание мирного соглашения между США и Ираном 14 июня подтвердил и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он написал в соцсети Truth Social, что обогащенный уран будет уничтожен — в Иране или в США, а Тегеран не получит ядерное оружие.

США и Израиль атаковали Иран 28 февраля, под масштабные удары попали крупнейшие иранские города и военные объекты. В ответ Тегеран нанес удары по Израилю, а также американским базам на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Саудовской Аравии.

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