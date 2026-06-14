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Страхование жизни с доходностью появится в России

Источник:
Sibnet.ru
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Страхование, страховка, полис
Фото: © Sibnet.ru

Новые виды страхования жизни появятся в России с 1 июля 2026 года — с объявленной и расчетной доходностью. Соответствующие изменения ранее внесли в закон «Об организации страхового дела в Российской Федерации».

По таким договорам кроме страховой суммы клиенту выплачивается инвестиционный доход. Фактически, клиент покупает страховку, однако его выплата «работает» на рынке ценных бумаг и приносит ему дополнительные деньги.

Страхование жизни с объявленной доходностью будет зависеть от инвестиционной деятельности страховщика и при этом предполагает минимальный гарантированный доход, который заранее назначается страховой компанией. Этот инструмент будет доступен всем.

Второй вид страхования — с расчетной доходностью — потенциально может принести больше дополнительных денег, однако они не гарантированы, так как в данном случае доход будет зависеть от прибыльности конкретных активов (акций, облигаций, фьючерсов, валют).

Страховка с расчетной доходностью предназначена для граждан с крупными накоплениями. Ее смогут оформлять только квалифицированные инвесторы при единовременной уплате страховой премии от 6 миллионов рублей.

Такое требование к квалификации инвестора в случае расчетной доходности — защитный механизм, который будет предотвращать ситуации, когда страховщики продают неопытному человеку сложный финансовый продукт.

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Топ комментариев

Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?

Qprovessional

Очень важно, сохранить все свои насиженные места