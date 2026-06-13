Сотрудники SpaceX станут миллионерами

Сотрудники SpaceX, владеющие акциями компании, по итогам ее первичного выхода на биржу станут миллионерами, следует из данных инвестиционной платформы Hill.com

По предварительным расчетам, количество миллионеров среди работников превысит четыре тысячи, еще около 400 сотрудников компании получат более 100 миллионов долларов, пишет The New York Times.

Один из бывших сотрудников SpaceX Гэвин Пети, который работал в компании инженером с 2012 года, станет мультимиллионером. Он брал бонусы к зарплате ценными бумагами, в итоге после увольнения у него оказалось 50 тысяч акций SpaceX.

Однако некоторые сотрудники компании не верили, что SpaceX когда-либо станет публичной, поэтому рано продавали свои акции. В частности, один из первых сотрудников компании обменял свои акции на подарочные карты ресторанов.

12 июня компания SpaceX провела первое публичное размещение акций — они появились в свободной продаже на фондовой бирже. В итоге ей удалось привлечь 75 миллиардов долларов — это сделало SpaceX одной из самых дорогих компаний планеты.

Всего на бирже Nasdaq было размещено чуть более 555 миллионов акций по фиксированной цене 135 долларов за бумагу. Рыночная капитализация SpaceX после их реализации составила 1,77 триллиона долларов.

Гендиректор SpaceX Илон Маск в результате выхода компании на фондовой рынок стал первым в истории долларовым триллионером. Его состояние достигло 1,1 триллиона долларов.