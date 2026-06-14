Какова норма потребления воды в жару

Потребность в воде возрастает в жаркую погоду, и привычный питьевой режим требует корректировки, предупредили в «Роскачестве», объяснив, как поддерживать водный баланс в организме при высоких температурах.

«Обычно взрослому человеку рекомендуется около 30 миллилитров воды на килограмм веса в сутки. Например, при весе 60 килограммов это 1,8 литра, при весе 70 килограммов — 2,1 литра. В жару эту норму стоит увеличить примерно на пол-литра. Это связано с активным потоотделением и быстрой потерей организмом влаги», — рассказали «Ленте.ру» в «Роскачестве».

Жидкость нужно распределить в течение дня и делать по несколько глотков каждые 20–30 минут. Особое внимание специалисты рекомендовали уделить детям и пожилым людям.

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Не все напитки одинаково полезны в жару. Кофе, сладкие газировки и пакетированные соки не утоляют жажду, а напротив, могут способствовать дополнительной потере жидкости. Лучший выбор — чистая питьевая вода, несладкий морс или зеленый чай

«Температура напитков не должна быть слишком низкой: ледяная вода вызывает спазм сосудов, тогда как вода комнатной температуры усваивается организмом быстрее и безопаснее для горла», — рассказали эксперты.