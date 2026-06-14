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Развеяны три мифа о вреде кондиционеров

Источник:
Sibnet.ru
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Установка кондиционера
Фото: © Sibnet.ru

Безопасное использование кондиционера строится вокруг одного главного принципа — избегать резких контрастов и поддерживать стабильную температуру, рассказал врач-терапевт Олег Абакумов.

В летний сезон врачи фиксируют рост числа жалоб от пациентов на простуду якобы от использования кондиционера, хотя в действительности причиной заболевания обычно является ранее проникший в дыхательные пути вирус, а не сам холодный воздух, сказал в интервью «Известиям» врач.

Первым из мифов эксперт назвал утверждение, что кондиционер вызывает простуду. По его словам, это самое распространенное заблуждение. ОРВИ вызывают исключительно вирусы. Холодный воздух не создает инфекцию, он может лишь временно ослабить местную защиту слизистых.

Второй миф — прямой поток холодного воздуха обязательно приводит к простуде. Если разница с улицей не превышает 5–7 °C и воздух не направлен прямо на человека, риск минимален. Опасен именно контраст, когда холодная струя бьет по разгоряченному телу, вызывая спазм сосудов и создавая «окно уязвимости» для вирусов, пояснил врач.

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Миф третий: спать с кондиционером опасно — утром заболеешь. Физиология и исследования говорят противоположное: люди, которые спят в комфортной прохладе, болеют реже. Качественный ночной отдых требует прохлады: оптимальная температура в спальне — 22–24 градусов, отметил эксперт.

Безопасное ночное использование предполагает несколько условий: температура не ниже 22 °C, минимальная скорость вентилятора, поток направлен вверх или в сторону от кровати, при необходимости — увлажнение воздуха, заключил врач.


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