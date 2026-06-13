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США утроили импорт российского глютена

Источник:
Sibnet.ru
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Глютен, пшеничная клейковина
Фото: Nickel nitride / CC0

США в апреле утроили импорт российского глютена в годовом выражении — сумма поставок превысила 489 тысяч долларов, следует из таможенной статистики.

Глютен — это пшеничная клейковина, натуральный белок, содержащийся в зернах пшеницы. Он придает тесту эластичность, помогает ему удерживать влагу и сохранять форму, обеспечивая выпечке мягкую и воздушную текстуру.

Вещество широко используется в хлебопекарной и пищевой промышленности как загуститель и связующий агент, добывают его путем глубокой переработки пшеничной муки методом вымывания крахмала.

Также США после четырехмесячного перерыва возобновили закупки у России соевого жмыха — данный продукт остается после извлечения масла из соевых бобов. Поставки в апреле превысили 2 миллиона долларов.

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Экономика #Торговля
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