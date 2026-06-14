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Раннюю потерю девственности связали с ускоренным старением

Источник:
Healthcare and Rehabilitation
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Девушка в постели
Фото: © Magnific.com/

Раннее начало половой жизни может быть связано с ускоренным старением организма и повышенным риском ряда хронических заболеваний, к такому выводу пришли ученые из Шаньдунского университета.

Китайские исследователи проанализировали данные почти 400 тысяч участников биобанка. Они изучили возраст первого полового контакта и сопоставили его с показателями, связанными со старением и состоянием здоровья.

Оказалось, что люди, начавшие половую жизнь в более раннем возрасте, чаще сталкивались с признаками возрастной уязвимости, депрессией, хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), анемией и другими нарушениями здоровья, приводит журнал Healthcare and Rehabilitation отчет ученых.

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По словам авторов работы, связь может объясняться не самим фактом раннего сексуального дебюта, а сопутствующими факторами.

Раннее начало половой жизни нередко связано с повышенным риском инфекций, передающихся половым путем, нежелательной беременности, употребления психоактивных веществ, психологических проблем и других неблагоприятных событий, которые способны оказывать долгосрочное влияние на здоровье.


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