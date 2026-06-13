НАВЕРХ
#Общество #Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Интересно #Религия #Туризм #Еда #Погода #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Генеральную «репетицию» новой пандемии заметили в Африке

Источник:
Financial Times
173 0
Эпидемия коронавируса в Китае
Фото: © пресс-служба правительства КНР

Вспышка вируса Эбола в Конго является «генеральной репетицией» новой мировой пандемии на фоне сокращения международного финансирования глобального здравоохранения.

США в текущем году вышли из Всемирной организации здравоохранения, хотя на протяжении многих лет были ведущей финансовой и интеллектуальной силой организации, пишет Financial Times. Европейские страны также сокращают объемы помощи.

Директор программы глобального здравоохранения Совета по международным отношениям Томас Боллики отметил, что вспышка возникла на стыке новой глобальной системы здравоохранения, которая испытывает враждебное отношение после COVD-19.

Отмечается, что распространяющийся в Конго вирус Эбола является подвидом, который впервые обнаружили в Уганде в 2007 году. Против него не действуют никакие лекарства и вакцины, при этом вирус способен вызывать крупные вспышки.

По последним данным, от вспышки Эболы умерли 138 человек. Однако реальное число может быть больше. Еще у 695 человек подтвердился диагноз, даже в слабой форме смертность от заболевания достигает 50%.

Власти Конго официально объявили о распространении вируса 15 мая, после чего Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения. В настоящее время вирус уже проник в Уганду.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что риски завоза инфекции в Россию остаются минимальными, однако из-за вспышки на границе был усилен санитарно-карантинный контроль.

Еще по теме
Новосибирская область стала лидером в РФ по описторхозу
Ученые определили самое эффективное средство против комаров
Россиян предупредили о рисках питания в летних кафе
Открытый реестр психологов создадут в России
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Симоньян задали вопрос, зачем она увела мужика из семьи
Украинские дроны уничтожили шедевр Рубо «Оборона Севастополя»
Battlefield 6 стала бесплатной на всех платформах
Разразился скандал из-за «неподобающих» движений «Дискотеки Авария»
Обсуждение (0)
О самом главном
Почему отражение в зеркале кажется красивее фотографий
Почему людям нравится слушать грустную музыку
Как раздельный сон вредит отношениям
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Откуда берутся лентяи и кто такие трудоголики
Когда переходить на «ты» с коллегами
Все статьи
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Удавиков

дал добро на рост цен на коммуналку, продукты и тд

kaisik

Нужен закон что бы все медали, ордена. Если не боевых действиях всегда носил на себе. На груди мест нет...

Uynachalnica

Да ладно?! Лица там не меняются, в чем же важность?

Voland2

что это уже диагноз... и это не лечится