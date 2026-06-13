Генеральную «репетицию» новой пандемии заметили в Африке

Вспышка вируса Эбола в Конго является «генеральной репетицией» новой мировой пандемии на фоне сокращения международного финансирования глобального здравоохранения.

США в текущем году вышли из Всемирной организации здравоохранения, хотя на протяжении многих лет были ведущей финансовой и интеллектуальной силой организации, пишет Financial Times. Европейские страны также сокращают объемы помощи.

Директор программы глобального здравоохранения Совета по международным отношениям Томас Боллики отметил, что вспышка возникла на стыке новой глобальной системы здравоохранения, которая испытывает враждебное отношение после COVD-19.

Отмечается, что распространяющийся в Конго вирус Эбола является подвидом, который впервые обнаружили в Уганде в 2007 году. Против него не действуют никакие лекарства и вакцины, при этом вирус способен вызывать крупные вспышки.

По последним данным, от вспышки Эболы умерли 138 человек. Однако реальное число может быть больше. Еще у 695 человек подтвердился диагноз, даже в слабой форме смертность от заболевания достигает 50%.

Власти Конго официально объявили о распространении вируса 15 мая, после чего Всемирная организация здравоохранения объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения. В настоящее время вирус уже проник в Уганду.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявляла, что риски завоза инфекции в Россию остаются минимальными, однако из-за вспышки на границе был усилен санитарно-карантинный контроль.