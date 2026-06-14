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Опубликовано видео работы «убийцы» дронов «Зубр»

Источник:
Sibnet.ru
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Комплекс мониторинга и контроля воздушного пространства «Зубр», созданный для защиты объектов от дронов, заступил на боевое дежурство и отлично себя зарекомендовала, сообщила пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

Система поражения воздушных целей «Зубр» заступила на боевое дежурство по защите административных объектов и объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) страны.

«Зубр» обеспечивает обнаружение воздушных целей, в том числе малоразмерных беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов в любое время суток.

Радиолокационная станция обнаруживает цель, а оптика осуществляет ее захват и сопровождение. Оператор, получив все данные по цели, принимает решение на ее уничтожение.

«Зубр» комплектуется четырьмя модулями на полуприцепах, на которых установлены счетверенные пулеметы Калашникова. Для прикрытия объекта модули устанавливаются по периметру, защищая его со всех направлений.

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