Путин увидел стратегическое преимущество России

Российские войска сохраняют стратегическое преимущество и продолжают наступление по всем направлениям в зоне спецоперации, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития новых регионов.

«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям», — цитирует главу государства сайт Кремля.

Президент отметил, что российские подразделения продолжают выполнение поставленных задач, противник не может сдержать продвижение российских войск и «переходит к откровенно террористическим методам», нанося удары по гражданским объектам.

Россия в настоящее время наступает по всей линии боевого соприкосновения, ежемесячные потери ВСУ оцениваются российской стороной в 40 тысяч человек. Быстро растет количество дезертиров.

Путин также поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость. Особо он отметил врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников государственных ведомств.