НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин увидел стратегическое преимущество России

Источник:
Sibnet.ru
250 3
президент Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Российские войска сохраняют стратегическое преимущество и продолжают наступление по всем направлениям в зоне спецоперации, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития новых регионов.

«Наши войска удерживают стратегическое преимущество, уверенно идут вперед, и никакие обстрелы и беспилотные удары эту ситуацию уже не поменяют. Движение идет по всем направлениям», — цитирует главу государства сайт Кремля.

Президент отметил, что российские подразделения продолжают выполнение поставленных задач, противник не может сдержать продвижение российских войск и «переходит к откровенно террористическим методам», нанося удары по гражданским объектам.

Россия в настоящее время наступает по всей линии боевого соприкосновения, ежемесячные потери ВСУ оцениваются российской стороной в 40 тысяч человек. Быстро растет количество дезертиров.

Путин также поблагодарил всех жителей Донбасса и Новороссии за мужество и стойкость. Особо он отметил врачей, учителей, работников коммунальных служб, водителей, сотрудников государственных ведомств.

Еще по теме
Кадыров пошутил про санкции против своей кошки
Путин раскрыл число военных в зоне спецоперации
Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чечни
Кремль прокомментировал разблокировку Roblox
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Почему нельзя заправлять бензобак «до полного»
Откуда берется «запах дождя»
Обратная сторона Луны. ФОТО
Врач диагностировал ожирение у Моны Лизы
Самое популярное
Симоньян задали вопрос, зачем она увела мужика из семьи
Украинские дроны уничтожили шедевр Рубо «Оборона Севастополя»
Battlefield 6 стала бесплатной на всех платформах
Разразился скандал из-за «неподобающих» движений «Дискотеки Авария»
Обсуждение (3)
Картина дня
президент Владимир Путин
Путин увидел стратегическое преимущество России
Армия США и НАТО
Страны НАТО стянули войска на границу Калининградской области
Эпидемия коронавируса в Китае
Генеральную «репетицию» новой пандемии заметили в Африке
Компания SpaceX
Сотрудники SpaceX станут миллионерами
Мультимедиа
Малыши Новосибирского зоопарка. ФОТО
Гид по свинине. ИНФОГРАФИКА
«Шар смерти» и другие неизвестные существа в водах Антарктиды. ФОТО
Как табак завоевал мир. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
19
Украинские дроны уничтожили шедевр Рубо «Оборона Севастополя»
13
Разразился скандал из-за «неподобающих» движений «Дискотеки Авария»
12
Зеленский разослал «письмо» Путину по всему миру
11
Дом иноагента Макаревича попал под обстрел в Израиле
11
Спецпредставитель Путина обратился к инопланетянам